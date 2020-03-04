"Спартак" в трудном поединке выбил ЦСКА из Кубка России

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"Спартак" в трудном поединке выбил ЦСКА из Кубка России

В рамках четвертьфинала Кубка России "Спартак" в экстра тайме одолел ЦСКА.

Таким образом, в полуфинале "красно-белые" встретятся с "Зенитом".

"Спартак" - ЦСКА 3:2

Голы: Бакаев, 4 - 1:0, Понсе, 14 - 2:0, Дивеев, 17 - 2:1, Ахметов, 45 - 2:2, Ларссон, 107 - 3:2

"Спартак": Максименко, Рассказов (Ещенко, 90), Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Бакаев (Тил, 46), Зобнин, Кутепов, Соболев (Ларссон, 74), Понсе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов (Бийол, 109), Набабкин, Дивеев, Бистрович, Ахметов (Обляков, 78), Влашич, Кучаев (Дзагоев, 82), Васин, Чалов (Шкурин, 94).

Удаление: Понсе (103).   

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