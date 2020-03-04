"Спартак" в трудном поединке выбил ЦСКА из Кубка России
В рамках четвертьфинала Кубка России "Спартак" в экстра тайме одолел ЦСКА.
Таким образом, в полуфинале "красно-белые" встретятся с "Зенитом".
"Спартак" - ЦСКА 3:2
Голы: Бакаев, 4 - 1:0, Понсе, 14 - 2:0, Дивеев, 17 - 2:1, Ахметов, 45 - 2:2, Ларссон, 107 - 3:2
"Спартак": Максименко, Рассказов (Ещенко, 90), Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Бакаев (Тил, 46), Зобнин, Кутепов, Соболев (Ларссон, 74), Понсе.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов (Бийол, 109), Набабкин, Дивеев, Бистрович, Ахметов (Обляков, 78), Влашич, Кучаев (Дзагоев, 82), Васин, Чалов (Шкурин, 94).
Удаление: Понсе (103).
Читайте также: "Зенит" в дополнительное время дожал "Ахмат" и вышел в полуфинал Кубка России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Гончаренко высказался об отказе жать руку Тедеско
-
Все матчи Серии А до 3 апреля будут проводиться без зрителей
-
Калиниченко раскритиковал работу арбитра в матче "Спартак" - ЦСКА
-
Трансферная стоимость Санчо выросла на 20 миллионов евро
-
Гончаренко не пожал руку Тедеско после вылета из Кубка России
-
Президент ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом клуба
-
"Шахтер" разгромил "Днепр-1" и другие результаты 21-го тура УПЛ
-
Брестское "Динамо" - обладатель Суперкубка Беларуси
-
"Байер" пробился в полуфинал Кубка Германии
-
"Спартак" в трудном поединке выбил ЦСКА из Кубка России
-
1
Новичок "Барселоны" Брейтуэйт назвал четырех лучших футболистов в истории
-
1
Дюгарри посоветовал Кавани вырубить Мбаппе
-
Кейн рассматривает вариант с переходом в другой клуб АПЛ
-
"Спартак" теряет Бакаева
-
Стала известна новая дата матча Кубка России "Шинник" - "Урал"
-
"Зенит" в дополнительное время дожал "Ахмат" и вышел в полуфинал Кубка России
-
"Интер" требует от "Барселоны" включить в сделку по Лаутаро Мартинесу трех игроков
-
Арбитр матча "Ахмат" - "Зенит" вынужден был приостановить игру из-за беспорядков
-
3
Тер Штеген может покинуть "Барселону"
-
2
Агента Роналду подозревают в мошенничестве
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15