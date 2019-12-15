"Спартак" в твиттере поздравил Павлюченко с днем рождения

"Спартак" в твиттере поздравил форварда Романа Павлюченко с днем рождения.

Сегодня, 15 декабря, футболисту исполняется 38 лет.

"Сегодня одному из лучших бомбардиров в истории «Спартака» и обладателю Кубка России в составе красно-белых Роману Павлюченко исполнилось 38 лет. Поздравляем!" - говорится в сообщении.

⚪️ С днём рождения, Роман!

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Сегодня одному из лучших бомбардиров в истории «Спартака» и обладателю Кубка России в составе красно-белых Роману Павлюченко исполнилось 38 лет. Поздравляем! pic.twitter.com/vET6RhAiqt — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 декабря 2019 г.

Футболист играл в московском клубе с 2003 по 2008 год.

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