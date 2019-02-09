"Спартак" в твиттере поздравил защитника команды с 35-летием

"Спартак" в твиттере поздравил Андрея Ещенко с днём рождения. На страничке опубликовали ролик, на котором защитник запечатлен в разных игровых моментах.

Сегодня, 9 февраля, футболисту исполняется 35 лет.



"Надёжность, цепкость, жажда борьбы. Это качества Андрея Ещенко. С днем рождения, боец!" - написали в соцсети.

Сегодня "Спартак" в рамках товарищеского матча на сборе встретится с "Слованом". Начало - 18:00.

На данный момент красно-белые занимают 4 место турнирной таблицы, имея в активе 28 баллов. Ещенко в текущем сезоне участвовал в 6 матчах.

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