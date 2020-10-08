"Спартак" в твиттере прокомментировал дебютный матч Соболева

Теги спартак москваалександр селихов

"Спартак" в твиттере прокомментировал дебютный матч Соболева

"Спартак" в твиттере прокомментировал дебютный матч форварда Александра Соболева за сборную России.

Футболист отметился голом в первом матче за национальную команду против Швеции (1:2).

"Саша Соболев дебютировал за сборную России. Гордимся" - сообщается в твиттере "красно-белых".

"Спартак" опубликовал видео гола, забитого Соболевым, с комментарием: "Момент, который наш форвард запомнит на всю жизнь".

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