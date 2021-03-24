"Спартак" в Твиттере жестко посмеялся над "Матч ТВ" (видео)

Фото: Твиттер @fcsm_official

В "Спартаке" изящно подкололи телеканал "Матч ТВ" за сюжет о хавбеке Квинси Промесе.

"Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре. Больше телевизора у нас нет", – подписала ролик пресс-служба "Спартака" в Твиттере.

Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре.



Больше телевизора у нас нет. pic.twitter.com/4LZ6hWNpf4 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 24, 2021

Промес вернулся в "Спартак" из "Аякса" в феврале этого года. Многие СМИ и журналисты не верили в то, что игрок приехал с нужной мотивацией и поможет "красно-белым".

Однако, за 4 матча, которые полузащитник провел за московский клуб, им было забито 2 гола и сделана результативная передача. В 3 из 4 игр "Спартак" одержал победы с общим счетом 13-3.