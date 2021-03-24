"Спартак" в Твиттере жестко посмеялся над "Матч ТВ" (видео)

Теги спартак москваквинси промес

"Спартак" в Твиттере жестко посмеялся над "Матч ТВ" (видео)Фото: Твиттер @fcsm_official 
В "Спартаке" изящно подкололи телеканал "Матч ТВ" за сюжет о хавбеке Квинси Промесе.

"Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре. Больше телевизора у нас нет", – подписала ролик пресс-служба "Спартака" в Твиттере.

Промес вернулся в "Спартак" из "Аякса" в феврале этого года. Многие СМИ и журналисты не верили в то, что игрок приехал с нужной мотивацией и поможет "красно-белым".

Однако, за 4 матча, которые полузащитник провел за московский клуб, им было забито 2 гола и сделана результативная передача. В 3 из 4 игр "Спартак" одержал победы с общим счетом 13-3.

Читать также: Линекер подшутил над Моуринью и стилем игры его команды (фото) | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кьеллини в конце сезона планирует завершить карьеру

Кьеллини в конце сезона планирует завершить карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов