"Спартак" в январе может подписать двух хавбеков "Рубина"

Сразу два полузащитника "Рубина" Руслан Камболов и Магомед Оздоев в январе могут перейти в "Спартак", сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" готовы заплатить за трансферы этих футболистов девять миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний Оздоев сыграл за "Рубин" 17 матчей и сделал 2 результативных передачи, в активе 27-летнего Камболова 10 игр и 1 ассист.

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