"Спартак" в январе не отпустил Селихова в греческий топ-клуб

Теги спартак москваалександр селиховаектрансферы

"Спартак" в январе не отпустил Селихова в греческий топ-клуб

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов мог сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Metaratings, предметный интерес к российскому стражу ворот в январе проявлял греческий АЕК.

Афинский клуб сделал предложение об аренде 26-летнего футболиста до лета с опцией последующего выкупа, но "красно-белые" ответили отказом.

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов заблокировал сделку, поскольку хочет иметь в составе двух сильных голкиперов.

В текущем сезоне Селихов не сыграл ни одного матча за первую команду. Его контракт с клубом истекает в декабре 2022 года.

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