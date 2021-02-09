"Спартак" в январе не отпустил Селихова в греческий топ-клуб
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов мог сменить команду во время зимнего трансферного окна.
По информации Metaratings, предметный интерес к российскому стражу ворот в январе проявлял греческий АЕК.
Афинский клуб сделал предложение об аренде 26-летнего футболиста до лета с опцией последующего выкупа, но "красно-белые" ответили отказом.
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов заблокировал сделку, поскольку хочет иметь в составе двух сильных голкиперов.
В текущем сезоне Селихов не сыграл ни одного матча за первую команду. Его контракт с клубом истекает в декабре 2022 года.
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