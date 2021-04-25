"Спартак" в жарком дерби обыграл ЦСКА

1 Теги спартак москвацска москва

"Спартак" в жарком дерби обыграл ЦСКАФото: Твиттер @fcsm_official
В Москве завершился центральный матч 27 тура РПЛ. "Спартак" принимал ЦСКА и смог добиться победы со счетом 1:0. Обе команды продолжат борьбу за еврокубки, а "красно-белые" могут даже попасть в Лигу Чемпионов по итогам сезона. Игра, как и обычно бывает в дерби, получилась жаркой. Еще в первом тайме полузащитник "армейцев" Ахметов грубым подкатом сзади заработал удаление. "Спартак", который и без того выглядел ярче, получил преимущество. В начале второй половины игры, Ларссон точным ударом принес хозяевам столь важную победу.

"Спартак" набрал 50 очков и закрепился на третьей строчке турнирной таблицы. У ЦСКА осталось 46 баллов и 6 позиция в чемпионате России.

"Спартак" - ЦСКА 1:0 (0:0)

Голы: Ларссон, 52 - 1:0
Удаление: Ахметов, 37

"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Гапонов (Литвинов, 90), Айртон (Умяров, 67), Мозес, Крал, Зобнин, Промес (Хендрикс, 90), Соболев (Понсе, 77), Ларссон.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Марадишвили, Обляков, Дзагоев (Тикнизян, 61), Влашич, Ахметов, Эджуке (Шкурин, 82), Рондон (Чалов, 71).

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А чего это вратари так обнаглели?Мячи еле катятся,я а эти идиоты просто падают назад .

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