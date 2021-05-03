"Спартак" ведёт переговоры иностранным тренером

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

"Спартак" продолжает поиски главного тренера на замену Доменико Тедеско, который покинет свой пост в конце сезона.

Директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил "Чемпионату", что с основным кандидатом уже ведутся переговоры.

Также Фетисов в интервью Р-Спорту сообщил, что речь идет об иностранном специалисте.

"Спартак" за 2 тура до конца чемпионата России идет вторым, на одно очко опережая "Локомотив".

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