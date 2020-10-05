"Спартак" ведёт переговоры о трансфере защитника "Уотфорда"

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"Спартак" ведёт переговоры о трансфере защитника "Уотфорда"

Московский "Спартак" нацелился на правого защитника "Уотфорда" Кико Фемению.

По информации The Athletic, "красно-белые" готовы побороться за испанского фулбека с "Валенсией", "Хетафе", "Эйбаром" и "Алавеом".

Агент футболиста Альберт Ботинес подтвердил интерес со стороны российского клуба к своему клиенту. 

"Это правда, они заинтересованы. Мы ждём конкретного предложения. Посмотрим, что будет. Мы отклонили пару предложений из Испании, но готовы рассмотреть вариант со "Спартаком". Он не против поиграть в России, никаких проблем", – сказал агент.

Рыночная стоимость 29-летнего Фемении оценивается в 4,8 миллиона евро.

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