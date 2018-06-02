"Спартак" ведёт переговоры по трансферу игрока сборной России

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"Спартак" ведёт переговоры по трансферу игрока сборной России

"Спартак" ведёт переговоры по трансферу полузащитника "Ахмата" Антона Швеца, сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" определили 25-летнего футболиста приоритетным вариантом для усиления позиции опорного хавбека.

Швец, который недавно дебютировал в сборной России, в минувшем сезоне сыграл за "Ахмат" 26 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: "Спартак" объявил о продлении контракта с игроком основного состава. | http://soccernews.ru

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