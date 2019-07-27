"Спартак" ведет переговоры по трансферу сына легенды шведского футбола

"Спартак" хочет купить нападающего "Норрчепинга" Йордана Ларссона, сообщает Corren.

По данным источника, футболист якобы уже прошел медицинское обследование в российском клубе, но президент "Норрчепинга" Петер Хант эту информацию опроверг.

"Нет никакой новой информации по Ларссону", - сказал Хант.

Стоит отметить, что 22-летний Йордан является сыном легендарного шведского нападающего Хенрика Ларссона.

Форвард перешел в "Норчепинг" в январе 2018 года из голландского клуба НЕК. Всего за шведский клуб Ларссон провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

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