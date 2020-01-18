"Спартак" ведёт переговоры с Ананидзе о расторжении контракта

Полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе может покинуть клуб на правах свободного агента.

Как сообщают российские СМИ, стороны ведут переговоры о расторжении контракта, но пока далеки от договорённости.

Напомним, что действующее соглашение грузинского хавбека с "красно-белыми" рассчитано до лета 2021 года.

Ананидзе в текущем сезоне сыграл за "Спартак" 10 матчей, результативными действиями не отличался. Его зарплата составляет 1,7 миллиона евро в год.

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