"Спартак" ведет переговоры с тремя тренерами

Фото: инстаграм Руди Гарсии/Автор неизвестен

Московский "Спартак" ведет переговоры с тремя иностранными тренерами, сообщает TodoMercadoWeb.

По сведениям источника, руководство российского клуба проявляет интерес к португальцу Паулу Фонсеке, французу Руди Гарсии и итало-немцу Доменико Тедеско. Если c кем-то из тренеров удастся договориться, то "Спартак" сразу же уволит нынешнего наставника Руя Виторию.

Напомним, что Тедеско тренировал "Спартак" с 2019 по 2021 годы, но покинул клуб по окончании прошлого сезона, так как отказался продлить контракт.

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