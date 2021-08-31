"Спартак" ведет переговоры с тремя тренерами
Фото: инстаграм Руди Гарсии/Автор неизвестен
Московский "Спартак" ведет переговоры с тремя иностранными тренерами, сообщает TodoMercadoWeb.
По сведениям источника, руководство российского клуба проявляет интерес к португальцу Паулу Фонсеке, французу Руди Гарсии и итало-немцу Доменико Тедеско. Если c кем-то из тренеров удастся договориться, то "Спартак" сразу же уволит нынешнего наставника Руя Виторию.
Напомним, что Тедеско тренировал "Спартак" с 2019 по 2021 годы, но покинул клуб по окончании прошлого сезона, так как отказался продлить контракт.
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