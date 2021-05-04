"Спартак" ведёт переговоры с тренером "Лиона"

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"Спартак" ведёт переговоры с тренером "Лиона"

Фото Agence France-Presse

Наставник "Лиона" Руди Гарсия летом может возглавить московский "Спартак", утверждает Metaratings.

По информации источника, переговоры о возможном сотрудничестве между сторонами уже стартовали.

Контракт французского специалиста с "ткачами" истечет по окончании нынешнего сезона, вследствие чего он станет свободным агентом.

Аналогичная ситуация и у тренера "Спартака" Доменико Тедеско, который решил отработать до конца действующее соглашение и покинуть пост.

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