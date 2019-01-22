"Спартак" ведет переговоры с турецким топ-клубом о продаже Луиса Адриано

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"Спартак" ведет переговоры с турецким топ-клубом о продаже Луиса Адриано

Стамбульский "Галатасарай" хочет купить бразильского нападающего московского "Спартака" Луис Адриано, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, турецкий клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него шесть миллионов евро. Впрочем, эта сумма не устраивает "красно-белых", которые оценивают форварда не менее, чем в 10 миллионов евро. Также бразильцем интересуется "Бешикташ".

В нынешнем сезоне 31-летний Адриано провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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