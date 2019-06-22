"Спартак" ведет переговоры с "Уралом" по поводу трансфера Меркулова

"Спартак" вступил в переговоры с "Уралом" по поводу трансфера защитника Михаила Меркулова. Об этом сообщает "Чемпионат".



По данным источника, "Урал" требует за 25-летнего игрока 2,5 миллиона евро. На данный момент стороны находятся на стадии согласования условий контракта.

Меркулов играет в "Урале" с 2015 года. В сезоне-2018/19 футболист участвовал в 28 матчах.



В прошедшем сезоне "Урал" занял 10 место в РПЛ, "Спартак" расположился на 5 позиции.

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