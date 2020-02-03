"Спартак" вёл переговоры о переходе Соболева без ведома игрока
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн признался, что новичок "красно-белых" Александр Соболев до определённого момента не знал о переговорах по его трансферу.
"Наша цель - работать по трансферам ответственно и профессионально. Не всегда это получалось в "Спартаке", да и в российском футболе в целом не всегда удаётся. Нередко переходы долго обсуждаются в прессе перед тем, как случаются. В нашем же случае всё прошло тихо, и для нас это позитивный кейс. Изначально у нас была такая позиция: есть определённые рамки, устраивать открытые торги с другими клубами за игрока не готовы. Именно в своих рамках и общались с представителями Соболева. Разговаривали с декабря. С нашей стороны не так много людей были посвящены в переговоры. А со стороны форварда... До определённого момента даже сам Соболев этого не знал - только его представитель", - сказал Цорн.
"Спартак" на прошлой неделе арендовал 22-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.
В первой части сезона в составе "Крыльев Советов" Соболев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
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