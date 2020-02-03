"Спартак" вёл переговоры о переходе Соболева без ведома игрока

Теги томас цорнкрылья советовспартак москваалександр соболевтрансферы

"Спартак" вёл переговоры о переходе Соболева без ведома игрока

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн признался, что новичок "красно-белых" Александр Соболев до определённого момента не знал о переговорах по его трансферу.

"Наша цель - работать по трансферам ответственно и профессионально. Не всегда это получалось в "Спартаке", да и в российском футболе в целом не всегда удаётся. Нередко переходы долго обсуждаются в прессе перед тем, как случаются. В нашем же случае всё прошло тихо, и для нас это позитивный кейс. Изначально у нас была такая позиция: есть определённые рамки, устраивать открытые торги с другими клубами за игрока не готовы. Именно в своих рамках и общались с представителями Соболева. Разговаривали с декабря. С нашей стороны не так много людей были посвящены в переговоры. А со стороны форварда... До определённого момента даже сам Соболев этого не знал - только его представитель", - сказал Цорн.

"Спартак" на прошлой неделе арендовал 22-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

В первой части сезона в составе "Крыльев Советов" Соболев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.

Не пропустите: Тедеско прокомментировал переход Соболева в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин раскрыл свою зарплату в "Зените"

Кокорин раскрыл свою зарплату в "Зените"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов