"Спартак" вел переговоры с Бердыевым еще до увольнения Карреры

Еще на прошлой неделе "Спартак" вел переговоры с наставником "Рубина" Курбаном Бердыевым. При этом судьба Карреры в тот момент ещё не была решена - руководители "Спартака" рассматривали возможность сохранения за итальянским специалистом своей должности.

По данным источника, клуб хочет назначить именного этого специалиста на место уволенного Массимо Карреры.

Напомним, что Бердыев в 2016 году был близок к тому, чтобы возглавить красно-белых, но тогда переговоры завершились неудачей.

Читайте: Журналист: "У Рианчо с игроками "Спартака" не все просто" | http://soccernews.ru