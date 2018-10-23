"Спартак" вел переговоры с Бердыевым еще до увольнения Карреры

Теги массимо каррераспартак москвакурбан бердыев

"Спартак" вел переговоры с Бердыевым еще до увольнения КаррерыЕще на прошлой неделе "Спартак" вел переговоры с наставником "Рубина" Курбаном Бердыевым. При этом судьба Карреры в тот момент ещё не была решена - руководители "Спартака" рассматривали возможность сохранения за итальянским специалистом своей должности.

По данным источника, клуб хочет назначить именного этого специалиста на место уволенного Массимо Карреры.

Напомним, что Бердыев в 2016 году был близок к тому, чтобы возглавить красно-белых, но тогда переговоры завершились неудачей.

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