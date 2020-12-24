"Спартак" вернет двух тренеров, которые работали в клубе в чемпионский сезон

Московский "Спартак" в ближайшее время вернет в клуб тренера вратарей Джанлуку Риомми и начальника команды Евгения Демина, которые работали в стане "красно-белых" в чемпионский сезон, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, Риомми и Демин будут работать в "Спартаке-2", который возглавляет Роман Пилипчук. В чемпионский сезон-2016/2017 Пилипчук работал ассистентом главного тренера московского клуба Массимо Каррера.

После 19 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Спартак-2" после 26 туров занимает 12-е место в Футбольной национальной лиге.

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