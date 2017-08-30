"Спартак" вернулся к кандидатуре Луана

"Спартак" решил еще раз попытаться приобрести нападающего "Гремио" Луана, сообщает Rádio Gaúcha.

По сведениям издания, представители российского клуба отправили в Бразилию, чтобы убедить футболиста согласиться на трансфер. Форвард, который в данный момент находится в расположении сборной Бразилии, взял время на размышление.

Напомним, что ранее "Спартак" договорился о переходе 24-летнего Луана за 23 миллиона евро, но бразилец отказался переезжать в Россию.

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