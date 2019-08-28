"Спартак" вернулся к переговорам по трансферу лучшего бомбардира чемпионата Турции

Теги спартак москвагалатасараймбайе дианьетрансферы

"Спартак" вернулся к переговорам по трансферу лучшего бомбардира чемпионата Турции
"Спартак" вновь проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна и предложил за него девять миллионов евро. Форвард не прочь перебраться в стан "красно-белых", но хочет получать не менее 3,5 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 27-летний Дианье выступал за "Касымпашу" и "Галатасарай", провел 29 матчей в чемпионате Турции и с 30 голами стал лучшим бомбардиром турнира.

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