"Спартак" вернулся к переговорам по трансферу лучшего бомбардира чемпионата Турции



"Спартак" вновь проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна и предложил за него девять миллионов евро. Форвард не прочь перебраться в стан "красно-белых", но хочет получать не менее 3,5 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 27-летний Дианье выступал за "Касымпашу" и "Галатасарай", провел 29 матчей в чемпионате Турции и с 30 голами стал лучшим бомбардиром турнира.

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