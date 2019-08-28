"Спартак" вернулся к переговорам по трансферу лучшего бомбардира чемпионата Турции
"Спартак" вновь проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.
По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна и предложил за него девять миллионов евро. Форвард не прочь перебраться в стан "красно-белых", но хочет получать не менее 3,5 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне 27-летний Дианье выступал за "Касымпашу" и "Галатасарай", провел 29 матчей в чемпионате Турции и с 30 голами стал лучшим бомбардиром турнира.
Не пропустите: "Спартак" вступил в гонку за сына Диего Симеоне. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Зенит" опубликовал видео, как Семак забил гол "Спартаку" в Москве
-
"Краснодар" и "Динамо" поборются за Зайца
-
Переход Неймара в "Барселону" близок к срыву
-
ПСЖ готов заполучить Зидана, если его уволят из "Реала"
-
"Спартак" вернулся к переговорам по трансферу лучшего бомбардира чемпионата Турции
-
В Испании сообщили сроки восстановления Иско
-
Руни прокомментировал обвинения в измене жене
-
Экс-тренер "Базеля": "Салах был ужасен на первой тренировке"
-
Стала известна зарплата Гогуа в ЦСКА
-
Михайлович, который борется с лейкемией, выписан из больницы
-
Фанаты "Манчестер Юнайтед" требуют ухода Погба
-
Игбун высказался о возможном переходе в ЦСКА
-
Игроки "Црвене Звезды" отметили выход в Лигу Чемпионов, проехав по Белграду на БТР
-
Бендтнер записал эротическое видео со своей девушкой
-
Дембеле может сорвать переход Неймара в "Барселону"
-
Жена легенды сборной Аргентины обвинила футболиста в связи с наркоманкой
-
Ривалдо назвал место Неймара среди лучших игроков мира
-
Ивуарийский защитник близок к переходу в ЦСКА
-
1
ЦСКА опубликовал ролик в честь погибшего вратаря
-
В "Барселоне" ответили на слухи о рецидиве травмы у Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2