"Спартак" включил в свой шорт-лист ещё одного известного тренера

Теги спартак москваолег кононов

"Спартак" включил в свой шорт-лист ещё одного известного тренера

Московский "Спартак" включил в свой шорт-лист ещё одного известного тренера, сообщают российские СМИ.

Так, очередным кандидатом на пост наставника "красно-белых" стал Олег Кононов.

52-летний белорусский специалист ранее уже возглавлял три команды из РПЛ - "Краснодар", "Ахмат" и тульский "Арсенал".

СМИ утверждают, что "Спартак" также рассматривает варианты с приглашением Станислава Черчесова, Леонида Слуцкого, Курбана Бердыева, Андрея Тихонова, Брендана Роджерса, Леонарду Жардима и Виктора Скрипника

Не пропустите: Арсен Венгер не возглавит "Спартак". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов