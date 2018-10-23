Московский "Спартак" включил в свой шорт-лист ещё одного известного тренера, сообщают российские СМИ.

Так, очередным кандидатом на пост наставника "красно-белых" стал Олег Кононов.

52-летний белорусский специалист ранее уже возглавлял три команды из РПЛ - "Краснодар", "Ахмат" и тульский "Арсенал".

СМИ утверждают, что "Спартак" также рассматривает варианты с приглашением Станислава Черчесова, Леонида Слуцкого, Курбана Бердыева, Андрея Тихонова, Брендана Роджерса, Леонарду Жардима и Виктора Скрипника.

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