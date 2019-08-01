"Спартак включил в заявку на сезон двух воспитанников "Зенита"
Полузащитник Никита Мирошниченко и защитник Альберт Хабиров включены в заявку "Спартака" на матчи Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РПЛ.
16-летний Хабиров и 18-летний Мирошниченко являются воспитанниками "Зенита".
После трех туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе четыре очка.
В 4-м туре "красно-белые" на своем поле сыграют с "Динамо". Встреча состоится 3 августа на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Начало матча в 19:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0