"Спартак включил в заявку на сезон двух воспитанников "Зенита"

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"Спартак включил в заявку на сезон двух воспитанников "Зенита"

Полузащитник Никита Мирошниченко и защитник Альберт Хабиров включены в заявку "Спартака" на матчи Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РПЛ.

16-летний Хабиров и 18-летний Мирошниченко являются воспитанниками "Зенита".

После трех туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе четыре очка.

В 4-м туре "красно-белые" на своем поле сыграют с "Динамо". Встреча состоится 3 августа на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Начало матча в 19:00 мск.

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