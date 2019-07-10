"Спартак" включился в борьбу за Рамиреса

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"Спартак" включился в борьбу за Рамиреса

Московский "Спартак" стал очередным претендентом на полузащитника "Сампдории" Гастона Рамиреса, сообщает итальянская пресса.

Клубы уже ведут переговоры о трансфере 28-летнего уругвайца и они складываются довольно успешно.

Хавбеком также интересуются "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар". Стоимость возможной сделки оценивается в 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне Рамирес сыграл за "Сампдорию" 29 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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