"Спартак" включился в борьбу за трансферную цель "Зенита"

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"Спартак" включился в борьбу за трансферную цель "Зенита"

Левый защитник "Ахмата" Милад Мохаммади может перейти в московский "Спартак", сообщает Tasnim News Agency.

По информации источника, "красно-белые" поборются за 25-летнего иранца с "Зенитом", который также заинтересован в его подписании.

Стоит отметить, что контракт футболиста с "Ахматом" истекает 30 июня, поэтому новому клубу он достанется бесплатно.

В текущем сезоне Мохаммади сыграл за грозненскую команду 27 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Представитель Тила: "Официальных предложений от "Спартака" или "Зенита" мы не получали". | http://soccernews.ru
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