"Спартак" вновь интересуется игроком сборной Сербии

"Спартак" не оставляет надежд подписать атакующего полузащитника "Торино" и сборной Сербии Адама Льяича.

Московский клуб интересовался сербом еще зимнее трансферное окно, но тогда руководство туринского клуба не продало игрока.

За "Торино" в чемпионате Италии-2017/18 Льяич провел 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 10 результативных передач.

Читайте: Эрнандес станет игроком ЦСКА уже сегодня | http://soccernews.ru