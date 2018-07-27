"Спартак" вновь интересуется игроком сборной Сербии

Теги ториноадем льяичспартак москва

"Спартак" вновь интересуется игроком сборной Сербии"Спартак" не оставляет надежд подписать атакующего полузащитника "Торино" и сборной Сербии Адама Льяича.

Московский клуб интересовался сербом еще зимнее трансферное окно, но тогда руководство туринского клуба не продало игрока.

За "Торино" в чемпионате Италии-2017/18 Льяич провел 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 10 результативных передач.

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