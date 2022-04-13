"Спартак" вновь изменил эмблему и представил специальное лого к столетию клуба
Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен
Московский "Спартак" по просьбе болельщиков клуба вновь изменил эмблему, а также представил специальное лого к столетию.
"Здесь каждый важен" – не просто красивые слова. Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали.
Кроме того, представляем специальную эмблему в честь столетия клуба. Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин.
Так как эмблема появилась в 1935 году, то в качестве мяча мы используем не классическую модель Telstar 70-х годов, а аутентичный и характерный для 30-х годов мяч Tiento – такой, например, есть в эмблеме "Барселоны". Исторические ретро-мячи часто используются в английской Премьер-лиге или испанской Примере, и мы рады представить первый ретро-мяч на эмблеме клуба РПЛ", – говорится в пресс-релизе московского клуба.
Также не пропустите: Модрич высказался о проходе "Реала" в полуфинал ЛЧ. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Оливер Кан назвал цели "Баварии" после вылета из Лиги чемпионов
-
Гвардиола выступил в защиту Бьелсы
-
"Спартак" вновь изменил эмблему и представил специальное лого к столетию клуба
-
Тренер "Бенфики" рассказал, как его команда может пройти "Ливерпуль"
-
Анчелотти прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов
-
Тухель поделился мнением о вылете из Лиги чемпионов
-
Вице-капитан "Вильярреала" Рауль Альбиоль прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов
-
Эмери жестко ответил на обвинения в затяжке времени
-
Нагельсманн не уверен насчет своего будущего после вылета от "Вильярреала"
-
Рюдигер поделился эмоциями после вылета из Лиги чемпионов
-
Жерар Морено высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов
-
Модрич высказался о проходе "Реала" в полуфинал ЛЧ
-
Парехо: "Нагельсманн проявил неуважение к "Вильярреалу"
-
Главные новости дня: 12 апреля
-
Определились два полуфиналиста Лиги чемпионов
-
Провал "Баварии", невероятный успех "Реала": результаты Лиги чемпионов 12 апреля
-
"Реал" в фантастическом матче прошел "Челси" в Лиге чемпионов
-
"Вильярреал" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов
-
"Бавария" назвала "Барселоне" цену на Левандовски
-
"Зенит" надолго теряет основного защитника