"Спартак" вновь изменил эмблему и представил специальное лого к столетию клуба

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"Спартак" вновь изменил эмблему и представил специальное лого к столетию клуба

Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен

Московский "Спартак" по просьбе болельщиков клуба вновь изменил эмблему, а также представил специальное лого к столетию.

"Здесь каждый важен" – не просто красивые слова. Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали.

Кроме того, представляем специальную эмблему в честь столетия клуба. Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин.

Так как эмблема появилась в 1935 году, то в качестве мяча мы используем не классическую модель Telstar 70-х годов, а аутентичный и характерный для 30-х годов мяч Tiento – такой, например, есть в эмблеме "Барселоны". Исторические ретро-мячи часто используются в английской Премьер-лиге или испанской Примере, и мы рады представить первый ретро-мяч на эмблеме клуба РПЛ", – говорится в пресс-релизе московского клуба.

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