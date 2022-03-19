"Спартак" во второй раз в сезоне не смог победить "Нижний Новгород"

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В рамках 22-го тура российской Премьер-лиги "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Нижним Новгородом" со счётом 1:1.

"Красно-белые" вышли вперёд на 72-й минуте, однако практически сразу же пропустили, а потом ещё и не реализовали пенальти - Квинси Промес пробил с нарушением правил.

Московская команда во второй раз в текущем сезоне потеряла очки в матчах с этим соперником.

"Нижний Новгород" – "Спартак" - 1:1

Голы: 0:1 – 72 Мартинс Перейра, 1:1 – 73 Юлдошев.

"Нижний Новгород": Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Каккоев (Кечкеш, 62), Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов, Стоцкий (Александров, 87), Сулейманов (Горбунов, 70), Эннин.

"Спартак": Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов (Соболев, 87), Айртон (Мозес, 46), Хлусевич, Зобнин (Умяров, 65), Мартинс Перейра, Промес, Бакаев (Игнатов, 65), Николсон.

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