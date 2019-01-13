"Спартак", возможно, интересуется игроком из Азии
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов вместе со своими помощниками посетит матч Кубка Азии между сборными Туркменистана и Узбекистана, сообщают российские СМИ.
Эта встреча пройдет в Дубае, где "красно-белые" в данный момент проводят учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки ко второй части сезона.
Напомним, что этой зимой "Спартак" уже совершил два трансфера, купив защитника Айртона за семь миллионов евро и полузащитника Аяза Гулиева (1 млн евро).
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