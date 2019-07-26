"Спартак" возобновил интерес к голландскому хавбеку Тилу
Московский "Спартак" после неудачи в переговорах по трансферу полузащитника ПСВ Гастона Перейро переключил внимание на другого игрока из голландского чемпионата.
Как сообщает Algemeen Dagblad, "красно-белые" возобновили интерес к хавбеку "АЗ Алкмара" Гусу Тилу.
Российский клуб уже контактировал с коллегами из Нидерландов относительно возможного перехода 21-летнего футболиста, чья стоимость оценивается в 6 миллионов евро.
В прошлом сезоне Тил сыграл за "АЗ Алкмар" 39 матчей, забил 15 голов и сделал 7 ассистов.
В мае СМИ писали, что игрок привлёк внимание не только "Спартака", но и "Зенита".
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|Гронинген
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|34
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|Виллем II
|34
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|34
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