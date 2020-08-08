"Спартак" возобновил интерес к хавбеку "Нанта"
"Спартак" вновь интересуется опорным хавбеком "Нанта" Абдулайе Туре.
Как сообщает Metaratings, французский клуб готов продать 26-летнего француза за 8 миллионов евро. На футболиста также претендуют "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" и "Шеффилд Юнайтед".
Напомним, что "Спартак" мог заполучить Туре за 10 миллионов евро еще прошлым летом, однако Томас Цорн, занимавший пост генерального директора клуба, предпочел подписать Алекса Крала за 12 миллионов евро.
В минувшем сезоне Туре провел 30 матчей, забил три гола и отдал один ассист.
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