"Спартак" возобновил интерес к Ньянгу

Форвард "Торино" Мбайе Ньянг в январе может стать игроком "Спартака", сообщает итальянская пресса.

"Красно-белые" возобновили интерес к 23-летнему сенегальцу, который не сумел заиграть в составе "быков".

Напомним, что "Спартак" пытался купить Ньянга прошлым летом и предлагал за него около 23 миллионов евро.

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