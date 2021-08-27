"Спартак" возобновил интерес к защитнику "Порту" Манафе

Фото инстаграм Уилсона Манафа / Автор неизвестен

Московский "Спартак" намерен купить у "Порту" правого защитника Вилсона Манафу. Это подтвердил агент футболиста Мануэль Бланко Фернандес.

"Спартак" отправил предложение "Порту", но оно мало для того, чтобы заинтересовать их", - сказал представитель португальского фулбека.

В конце июля сообщалось, что "красно-белые" предложили за игрока 15 миллионов евро, однако "драконы" ответили отказом.

В прошлом сезоне 27-летний Манафа сыграл за "Порту" 48 матчей и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

Не пропустите: Хабиб назвал тренера, который поможет "Спартаку" исправить ситуацию. | http://soccernews.ru