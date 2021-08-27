"Спартак" возобновил интерес к защитнику "Порту" Манафе
Фото инстаграм Уилсона Манафа / Автор неизвестен
Московский "Спартак" намерен купить у "Порту" правого защитника Вилсона Манафу. Это подтвердил агент футболиста Мануэль Бланко Фернандес.
"Спартак" отправил предложение "Порту", но оно мало для того, чтобы заинтересовать их", - сказал представитель португальского фулбека.
В конце июля сообщалось, что "красно-белые" предложили за игрока 15 миллионов евро, однако "драконы" ответили отказом.
В прошлом сезоне 27-летний Манафа сыграл за "Порту" 48 матчей и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость - 7 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
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|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
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|Белененсиш
|27
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|КД Тондела
|28
|29
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|Маритиму
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|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14