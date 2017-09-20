"Спартак" впервые победил на чужом поле, выбив "Кубань" из Кубка России

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"Спартак" впервые победил на чужом поле, выбив "Кубань" из Кубка России

Московский "Спартак" на прошлой неделе упустил победы над "Марибором" и "Тосно", после чего над Массимо Каррерой начали сгущаться тучи, вряд ли победа над "Кубанью" поможет ему уменьшить волну критики, так как соперник явно уступает в классе, да и турнир второстепенный, однако в случае поражения итальянец оказывался в незавидном положении. Именно поэтому он выпустил на поле основной состав.

На первых минутах матча "Кубань" совершенно не тушевалась, хозяева создали несколько неплохих моментов. После небольшой ошибки Селихова, когда вратарь неудачно сыграл на выходе, не дотянувшись до мяча после навеса, Обухов не сумел переправить игровой снаряд в сетку. Следом уже Гай пробивал из-за штрафной – Селихов в прыжке выудил мяч из угла ворот.

"Спартак" ответил  не менее опасным моментом, в одной атаке гости дважды попали в штангу. Промес пролетел по правому флангу, а затем прострелил в центр, где Ананидзе, казалось, что уже упал, но все же успел подняться и отправил мяч в каркас ворот, после чего отскочил в поле. На подборе первым оказался Адриано, который вернул мяч Промесу, но и голландец пробил в стойку.

В дальнейшем игра успокоилась, арбитр даже в середине тайма утроил водопой из-за жары, команды моментами не баловали до самой концовки, когда Жано Ананидзе выдал отличный пас на левый край штрафной, где оказался Промес. Голландец точно уложил мяч в правый нижний угол.

Вторая половина игры также началась с момента гостей: Адриано получил мяч после длительной перепасовки, а затем выстрелил по воротам, однако Дюпин в прыжке спас свою команду. Как оказалось, вратарь лишь отсрочил взятие ворот, через пять минут Промес выскочил один на один с Дюпиным после паса от Ананидзе и легко переиграл голкипера "Кубани".

"Спартак" не стал прижиматься к воротам, еще один момент упустил  Адриано, а также Промес, который в очередной раз пробил в штангу. У "Кубани" же фактически не было моментов, чтобы забить хотя бы один гол, даже в концовке, когда "Спартак" обычно проседает, краснодарцы ничего не смогли сделать в атаке. Красно-белые же добыли первую победу на чужом стадионе и вышли в 1/8 финала Кубка России.

"Кубань" – "Спартак" 0:2

Голы: Промес, 45 – 0:1; Промес, 52 – 0:2.

"Кубань": Дюпин, Бугаев, Бендзь, Марков, Байрыев, Гай, Завезен (Нурисов, 85), Коновалов, Алейник, Гогниев, Обухов (Маляров, 64).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Кутепов, Комбаров, Ананидзе, Самсонов, Попов, Фернандо (Попов, 74), Промес (Бакаев, 82), Адриано (Роша, 64).

Вячеслав Горбачев

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комментарии
Джонни

Фуууухххх.... Вроде выводы сделали по поводу заключительных отрезков игр... Но тревог ещё много. Особенно за ЛЧ, там расслабон не катит. Красно-белых с ПОБЕДОЙ! ))

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Евгений

За процентное владение мячом и попадание в штанги, очки не начисляют. Преимущество Спартака ещё ни о чём не говорит. Это уже доказали СКА-Хабаровск, Марибор и Тосно! 71-я минута 100% пенальти в ворота Спартака! Игрок клуба Кубань Алейник входит в штрафную Спартака и готов был выскочить, один на один, на ворота Селихова, но его сбивают и лишают возможности забить гол в ворота Спартака. Турбин не ставит 100% пеналь в ворота Спартака! Вот вам очередной скандал и судейство в пользу Спартака! Забей Кубань с игры или с пенальти, то никто бы не гарантировал победу Спартака в этом матче! Грубейшая ошибка арбитра Турбина в пользу Спартака, повлиявшая на дальнейший ход матча! Играть оставалось 20-ть минут плюс компенсированное и за это время у команды Кубань было время свести матч к ничьей в основное время, и далее, в серии пенальти, может даже победить! Вспомните как Спартак ПРОВАЛИВАЛ концовки матчей и вам станет понятна ЦЕНА вопроса ошибки Турбина! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Перед этим матчем я писал, если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ, в основное время, или Спартак ПРОИГРАЕТ! Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. Угадайте с первого раза, какое будет судейство в матче Кубань - Спартак! Угадать не сложно, а очень ПРОСТО и вы не ошибётесь! Игра Спартака с Тосно вам тому ПОДТВЕРЖДЕНИЕ вопиющего судейского БЕЗОБРАЗИЯ боковых и Сельдякова! Они, за свои скандалы в пользу Спартака, получили ДВОЙКУ!!! А кто Тосно вернёт 2 очка, которые у них СКАНДАЛЬНО отобрали боковые и Сельдяков??? Перед стартом чемпионата сезона 2017/18, я ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!

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