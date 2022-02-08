"Спартак" впервые при Ваноли победил. Обыгран "Урал" в товарищеском матче

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"Спартак" впервые при Ваноли победил. Обыгран "Урал" в товарищеском матче

Фото: инстаграм "Спартака"\Автор неизвестен

Московский "Спартак" в товарищеском матче обыграл "Урал". Эта победа стала первой для Паоло Ваноли на посту главного тренера красно-белых.

"Спартак" - "Урал" - 3:1

Голы: Айртон, 8 - 1:0, Зобнин, 67 - 2:0, Евсеев, 69 - 2:1, Шамар Николсон, 86 - 3:1.

"Спартак" - Селихов, Жиго, Джикия, Литвинов, Айртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

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