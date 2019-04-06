"Спартак" впервые проиграл в чемпионате России при Кононове

В матче 22-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 0:2. Победу армейцам принес дубль исландского полузащитника Арнора Сигурдссона.

Данное поражение стало первым для спартаковцев в матчах Российской Премьер-Лиги при главном тренере Олеге Кононове.

Напомним, что Кононов возглавил "Спартак" в ноябре прошлого года. Ранее клуб под его руководством одержал пять побед при двух ничьих в РПЛ.

Стоит отметить, что при Кононове "Спартак" ранее проигрывал в Лиге Европы "Рапиду" (1:2) и "Вильярреалу" (0:2).

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