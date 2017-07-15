"Спартак" впервые в истории выигрывает Суперкубок России

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"Спартак" впервые в истории выигрывает Суперкубок России

В стартовом матче сезона чемпион России "Спартак" сошелся с обладателем Кубка страны "Локомотивом" в битве за Суперкубок. Обе команды достаточно спокойно провели первые недели трансферного окна, практически никого не купив. Поэтому наставники команд выставили достаточно прогнозируемый состав, в котором не нашлось места немногочисленным новичкам. В старте вышли проверенные бойцы.

С первых минут инициативой завладел "Спартак", ударом головой отметился Зе Луиш, однако этот выстрел не заставил нервничать Гильерме. Вратарь "Локомотива" без особых проблем забрал мяч в руки. В дальнейшем же до ударов по воротам "Локомотива" дело не доходило, хотя игра шла преимущественно на половине поля команды Семина. Выдержав небольшую паузу, красно-зеленые провели свою атаку, которая завершилась назначением штрафного удара. Последовала фланговая подача, после чего на ближней штанге воздух выиграл Фарфан, однако "Спартак" в этом эпизоде спасла перекладина.

После этого эпизода "Локомотив" снова сел на свою половину поля, предоставив "Спартаку" возможность проводить свои атаки, но чемпионы страны никак не могли вывести своих нападающих на ударную позицию. Когда Фернандо отличной передачей разрезал оборону соперника и вывел на ворота Промеса, тот банально не смог обработать мяч и нанести прицельный удар.

В концовке тайма "Локомотив" снова напомнил о себе. Прицельный выстрел Фернандеша отразил Ребров, а в следующей же атаке Фарфан пробивал пяткой, но в створ не попал.

В начале второй половины игры уже "Локомотив" завладел инициативой, снова номинальные гости проверили бдительность Реброва, который отбил перед собой мяч после удара Миранчука. Успевший на добивание Игнатьев отправил игровой снаряд мимо ворот. Затем после серии рикошетов мяч оказался у Ари, который из пределов штрафной пытался перебросить Реброва, но в створ не попал.

"Спартак" активизировался ближе к концовке, когда "Локомотив" всей командой сел в оборону. Должен был забивать Промес, которому отличную скидку по штрафной делал Зе Луиш. Голландец стрелял по воротам, при этом ему помог рикошет от Пейчиновича, однако Гильерме продемонстрировал невероятную реакцию, выставив руку и отбив сложнейший мяч. Затем "Спартак" едва не остался в меньшинстве, когда Луис Адриано имея карточку, агрессивно атаковал Тарасова, однако арбитр бразильского форварда пожалел. В целом игра довольно часто прерывалась из-за стычек игроков, из-за чего страдал темп игры. В концовке команды предпочитали не рисковать, и в итоге за 90 минут так и не выявили победителя.

"Спартак" и "Локомотив" были вынуждены играть дополнительное время, и тут удача улыбнулась красно-белым. Разрезной пас от Мельгарехо нашёл Луиса Адриано, тот ушел от Квирквелии и точно пробил мимо Гильерме. У "Локомотива" оставалось 20 минут, чтобы спастись, однако "Спартак" сумел забить и второй гол. Промес обыграл Игнатьева и пробил точно под левую штангу. Спустя две минуты удар со штрафного от Фернандеша подарил болельщикам "Локомотива" надежду, однако команда Карреры сумела удержать минимальное преимущество. При этом "Спартак" мог забить и третий гол, однако Мельгарехо и Промес не сумели переиграть Гильерме. 

"Спартак" – "Локомотив" - 2:1

Голы: Луис Адриано, 101 – 1:0; Промес, 115 – 2:0; Фернандеш, 117 – 2:1

"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов (Ананидзе, 70), Промес, Луис Адриано, Зе Луиш (Мельгарехо, 90).

"Локомотив": Гильерме, Пейчинович, Игнатьев, Квирквелия, Баринов, Денисов (Коломейцев, 111), Тарасов (Ан. Миранчук, 102), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

Вячеслав Горбачев

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комментарии
Пьянь

ЕЕЕеееее! Еще один трофей в клубный музей!

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Алексей

Очередной судейский СКАНДАЛ имени Будогосского!!! ПОДЛОЕ и БЕЗОБРАЗНОЕ судейство Безбородова! Безбородова надо гнать из футбола и пожизненно ОТЛУЧАТЬ от судейства! Именно скандальное судейство Безбородова помогло Спартаку УКРАСТЬ победу у Локомотива! Это скандальная победа Безбородова, а не Спартака!!! Как теперь Будогосский, Бутенко, Баскаков. Чеботарёв будут отмазывать Безбородова??? 76 мин. спартаковцу Адриано Безбородов не даёт вторую желтую за УМЫШЛЕННУЮ грубость против Тарасова!!! Тарасов, в пределах правил, отобрал мяч у Адриано! Тарасов играет чисто в подкате, отбирая мяч у Адриано, а тот, уже лежа на газоне, ногами бьёт соперника! Тарасов был первым на отскоке, но Адриано на него прыгает и заваливает Тарасова. В падении Адриано, отмашкой руки засадил по лицу Тарасова и далее удар ногами лёжа Тарасову в живот!!! Адриано надо было 100% удалять за вторую желтую, но вместо этого Безбородов ВЫДУМЫВАЕТ желтую карточку игроку Локомотива Баринову, ни за что!!! Безбородов судит подло и в пользу Спартака! Первый ляп арбитра 6 мин. спартаковец сбивает убегающего Фарфана, Безбородов молчит! Грубое нарушение со стороны спартаковца. Кверквелия играет хорошо и несколько раз выручает команду при ударах из пределов штрафной. 17 мин. Безбородов не ставит 100% пеналь в ворота Локомотива, за грубую игру Фарфана! 26 мин. сбивают Фарфана грубо спартаковец Луис Адриано бутсами в колено, а Безбородов не свистит. 100% желтая спартаковцу за ГРУБОСТЬ, но Безбородов ему не показывает. 28 мин. Бокетти отмахивается рукой и бьёт Ари в своей штрафной, а Безбородов не свистит. 30 мин. грубо Адриано против Ари, а Безбородов не свистит. Видно по судейству, по моментам игровых столкновений - подленькое в пользу Спартака. Безбородов помогает Спартаку - закрывает глаза на грубость спартаковских игроков. 42 мин. Игрок Локомотива Пейчинович по делу получает жёлтую карточку - захват руками, срыв атаки. По острым моментам 2:0 впереди Локомотив - мяч в перекладину и выручает Ребров. Спартак грубо играет. По грубости 6 - Спартак и 2 Локомотив. 62 мин. Адриано желтая против Денисова, грубая игра. Денисов играет плохо, без дела часто фолит у своих ворот. 74 мин. Гильерме выручает. Сейв вратаря Локомотива! Спас от верного гола свою команду!!!

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Пьянь

Почему в этом списке нет трех эпизодов с игрой рукой футболистов Локомотива в своей штрафной? Почему нет нарушения Баринова в своей штрафной на Промесе?

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