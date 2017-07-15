"Спартак" впервые в истории выигрывает Суперкубок России

В стартовом матче сезона чемпион России "Спартак" сошелся с обладателем Кубка страны "Локомотивом" в битве за Суперкубок. Обе команды достаточно спокойно провели первые недели трансферного окна, практически никого не купив. Поэтому наставники команд выставили достаточно прогнозируемый состав, в котором не нашлось места немногочисленным новичкам. В старте вышли проверенные бойцы.

С первых минут инициативой завладел "Спартак", ударом головой отметился Зе Луиш, однако этот выстрел не заставил нервничать Гильерме. Вратарь "Локомотива" без особых проблем забрал мяч в руки. В дальнейшем же до ударов по воротам "Локомотива" дело не доходило, хотя игра шла преимущественно на половине поля команды Семина. Выдержав небольшую паузу, красно-зеленые провели свою атаку, которая завершилась назначением штрафного удара. Последовала фланговая подача, после чего на ближней штанге воздух выиграл Фарфан, однако "Спартак" в этом эпизоде спасла перекладина.

После этого эпизода "Локомотив" снова сел на свою половину поля, предоставив "Спартаку" возможность проводить свои атаки, но чемпионы страны никак не могли вывести своих нападающих на ударную позицию. Когда Фернандо отличной передачей разрезал оборону соперника и вывел на ворота Промеса, тот банально не смог обработать мяч и нанести прицельный удар.

В концовке тайма "Локомотив" снова напомнил о себе. Прицельный выстрел Фернандеша отразил Ребров, а в следующей же атаке Фарфан пробивал пяткой, но в створ не попал.

В начале второй половины игры уже "Локомотив" завладел инициативой, снова номинальные гости проверили бдительность Реброва, который отбил перед собой мяч после удара Миранчука. Успевший на добивание Игнатьев отправил игровой снаряд мимо ворот. Затем после серии рикошетов мяч оказался у Ари, который из пределов штрафной пытался перебросить Реброва, но в створ не попал.

"Спартак" активизировался ближе к концовке, когда "Локомотив" всей командой сел в оборону. Должен был забивать Промес, которому отличную скидку по штрафной делал Зе Луиш. Голландец стрелял по воротам, при этом ему помог рикошет от Пейчиновича, однако Гильерме продемонстрировал невероятную реакцию, выставив руку и отбив сложнейший мяч. Затем "Спартак" едва не остался в меньшинстве, когда Луис Адриано имея карточку, агрессивно атаковал Тарасова, однако арбитр бразильского форварда пожалел. В целом игра довольно часто прерывалась из-за стычек игроков, из-за чего страдал темп игры. В концовке команды предпочитали не рисковать, и в итоге за 90 минут так и не выявили победителя.

"Спартак" и "Локомотив" были вынуждены играть дополнительное время, и тут удача улыбнулась красно-белым. Разрезной пас от Мельгарехо нашёл Луиса Адриано, тот ушел от Квирквелии и точно пробил мимо Гильерме. У "Локомотива" оставалось 20 минут, чтобы спастись, однако "Спартак" сумел забить и второй гол. Промес обыграл Игнатьева и пробил точно под левую штангу. Спустя две минуты удар со штрафного от Фернандеша подарил болельщикам "Локомотива" надежду, однако команда Карреры сумела удержать минимальное преимущество. При этом "Спартак" мог забить и третий гол, однако Мельгарехо и Промес не сумели переиграть Гильерме.

"Спартак" – "Локомотив" - 2:1

Голы: Луис Адриано, 101 – 1:0; Промес, 115 – 2:0; Фернандеш, 117 – 2:1

"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов (Ананидзе, 70), Промес, Луис Адриано, Зе Луиш (Мельгарехо, 90).

"Локомотив": Гильерме, Пейчинович, Игнатьев, Квирквелия, Баринов, Денисов (Коломейцев, 111), Тарасов (Ан. Миранчук, 102), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

Вячеслав Горбачев

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