"Спартак" впервые за 1,5 года одержал 4 победы подряд

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"Спартак" впервые за 1,5 года одержал 4 победы подряд

Благодаря победе над ЦСКА в шестом туре РПЛ "Спартак" продлил свою выигрышную серию до четырёх матчей.

Ранее "красно-белые" взяли верх над "Ахматом" в чемпионате и дважды над "Туном" в Лиге Европы.

Стоит отметить, что "Спартак" победил в четырёх играх подряд впервые с марта 2018 года.

Полтора года назад "народная команда" под руководством Массимо Карреры обыгрывала соперников в пяти поединках кряду.

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