"Спартак" впервые за последние четыре года пропустил три гола в 1-м тайме в матче РПЛ

В матче 25-го тура чемпионата России московский "Спартак" проигрывает тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3 (идет второй тайм).

Все три гола "красно-белые" пропустили в первом тайме. Это первый случай для "Спартака" за последние четыре года, когда клуб пропустил три гола в 1-м тайме в матче Российской Премьер-Лиги.

В последний раз подобное произошло с московским клубом в мае 2015 года в игре с ЦСКА (0:4).

После 24 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, "Арсенал" находится на шестой позиции.

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