"Спартак" вручил яркий подарок Хабибу



Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил в подарок от "Спартака" клубную футболку, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, на футболку нанесен номер 27:0, который соответствует статистике побед и поражений бойца в UFC.

Напомним, что Хабиб посетил матч чемпионата России "Спартак»"– "Арсенал" (2:3), а после матча постели музей "красно-белых".

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