"Спартак" вряд ли отпустит Урунова в "Уфу"
Московский "Спартак" не устраивает предложение "Уфы" по трансферу узбекистанского полузащитника Остона Урунова, сообщает Telegram-канал "Дай ударитЬ".
По данным источника, Урунов скорее будет переведен в "Спартак-2", чем продан в "Уфу" за один миллион евро. Именно за эту сумму "красно-белые" купили хавбека у "Уфы" полгода назад, но при этом также понесли затраты на подписной бонус, комиссию агенту и зарплату игрока.
В нынешнем сезоне 20-летний Урунов провел за "Спартак" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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