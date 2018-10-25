"Спартак" всё ближе? "Арсенал" объявил о встрече Кононова с болельщиками
Тульский "Арсенал" объявил о встрече главного тренера команды Олега Кононова с болельщиками.
Фанаты "канониров" смогут пообщаться с белорусским специалистом в одном из торгово-развлекательных центров Тулы с 18:30 до 19:30 по московскому времени.
Кроме наставника на мероприятии будут присутствовать три футболиста - Михаил Левашов, Сергей Ткачев и Георгий Костадинов.
Ранее сообщалось, что Кононов в ближайшее время покинет "Арсенал" и возглавит московский "Спартак".
Не пропустите: Президент "Арсенал" опроверг уход Кононова в "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 января
-
Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"
-
ПСЖ разгромил "Ренн" в Лиге благодаря дублю Кавани
-
Бензема вошел в топ-6 бомбардиров в истории "Реала"
-
1
"Реал" одержал третью победу подряд в Примере, обыграв "Эспаньол"
-
"Ювентус" обыграл "Лацио" благодаря голу Роналду
-
"Монако" хочет обменять Тилеманса на хавбека "Лестера"
-
1
Рамос установил личный рекорд
-
"Ювентус" теряет ключевого игрока
-
Неймар пропустит матч Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед"
-
В ПСЖ приняли неожиданное решение по трансферу Паредеса
-
"Челси" вышел в 1/8 финала Кубка Англии
-
Пятое поражение "Интера" в сезоне в видеообзоре матча Серии А против "Торино"
-
"Атлетик" продлил беспроигрышную серию, обыграв "Бетис"
-
Российский футболист набросился на судью, который засчитал гол из офсайда
-
"Интер" потерпел поражение в матче Серии А в Турине
-
"РБ Лейпциг" разгромил "Фортуну" благодаря дублю Поульсена
-
Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб
-
"Интер" летом может потерять одного из ключевых игроков
-
"Лион" выиграл в Лиге 1 благодаря голу экс-игрока "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10