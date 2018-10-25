"Спартак" всё ближе? "Арсенал" объявил о встрече Кононова с болельщиками

Тульский "Арсенал" объявил о встрече главного тренера команды Олега Кононова с болельщиками.

Фанаты "канониров" смогут пообщаться с белорусским специалистом в одном из торгово-развлекательных центров Тулы с 18:30 до 19:30 по московскому времени.

Кроме наставника на мероприятии будут присутствовать три футболиста - Михаил Левашов, Сергей Ткачев и Георгий Костадинов.

Ранее сообщалось, что Кононов в ближайшее время покинет "Арсенал" и возглавит московский "Спартак".

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