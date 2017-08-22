"Спартак" все еще надеется на трансфер Ньянга

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"Спартак" все еще надеется на трансфер Ньянга

"Спартак" по-прежнему интересуется французским нападающим "Милана" Мбайе Ньянгом, сообщает сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы.

По сведениям источника, футболист пока не дал согласия на переезд в Россию и "красно-белые" все еще надеются на положительный ответ.

"Спартак" готов заплатить за 22-летнего француза более 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Милан" может использовать Ньянга при трансфере форварда "Лацио" Бальде Кейта.

Не пропустите: "Милан" хочет обменять Палетту и Ньянга на Бальде Кейта. | http://soccernews.ru

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