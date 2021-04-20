"Спартак" вслед за "Ростовом" поддержал главу судейского комитета РФС
Московский "Спартак" выступил с заявлением о ситуации с судейством в РПЛ.
"Красно-белые" вслед за "Ростовом" поддержали реформы, проводимые главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем.
"ФК "Спартак-Москва" заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Мы убеждены, что последние жёсткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе. Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами. Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!" - говорится в заявлении "Спартака".
Напомним, что накануне Хачатурянц пожизненно отстранил от судейства скандального арбитра Михаила Вилкова.
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