"Спартак" встретится на своем поле с "Ахматом"

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"Спартак" встретится на своем поле с "Ахматом"

"Спартак" – "Ахмат"

Стадион: "Открытие"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Михаил Вилков

27 тур РФПЛ завершится противостоянием "Спартака и "Ахмата". Интрига в чемпионате России закручивается до предела с каждым новым матчем, лидеры теряют очки, предоставляя шанс друг другу. "Локомотив" сыграл вничью второй матч подряд и теперь у "Спартака" появляется сократить отставание от лидера до четырех очков, что правда и сами красно-белые находятся под прессингом ЦСКА и "Зенита".  

Команда Карреры проиграла два матча ("Уралу" в чемпионате и "Тосно" в Кубке) и находится не в самом лучшем расположении духа. Календарь позволяет болельщикам "Спартака" надеяться на лучшее, вот только от такой команды не знаешь чего ожидать.

На бумаге красно-белые должны обыгрывать всех оставшихся соперников ("Ахмат", "Амкар", "Ростов" и "Динамо"), так как находятся в нижней части турнирной таблице, но ведь и в полуфинале Кубка "Спартак" был явным фаворитом. В итоге же за трофей будет бороться одна команда из ФНЛ и коллектив, который в низший дивизион может опуститься по итогам этого сезона.

Возможно, потеря трех очков в матче с "Уралом" и неудача в Кубке – это досадная случайность. Все решит поединок с "Ахматом", если "Спартак" уверенно победит, он включится в чемпионскую гонку, игроки могут поверить в то, что обойдут "Локомотив", если же команда Карреры потеряет очки, то рискует увязнуть в борьбе за места в Лиге чемпионов.

"Ахмат" занимает 11 место, но команда не гарантировала себе спокойную жизнь в концовке сезона. Плотность в нижней части таблице очень большая, грозненцы опережают находящийся в зоне стыков "Ростов" лишь благодаря тому, что имеют большее количество побед. Поэтому "Ахмату" необходимо цепляться за очки в каждом из оставшихся матчей, иначе можно подвиснуть на волоске и играть переходные игры.

Интересные факты противостояния:

"Спартак" выиграл 12 очных матчей в чемпионате России,  "Ахмат" – 6, трижды была зафиксирована ничья.

"Ахмат" никогда не выигрывал в Москве у "Спартака".

Последние две игры против "Ахмата" на "Открытии завершились со счётом 3:0 в пользу "Спартака".

В матче первого круга "Спартак" победил 2:1.

Ориентировочные составы:

"Спартак": Селихов, Ещенко, Максимович, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Самедов, Зобнин, Промес, Ханни, Адриано.

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Швец, Родолфо, Роши, Исмаэл, Бериша, Митришев.

Прогноз на матч "Спартак" – "Ахмат":

"Ахмат" сумел сдержать "Локомотив", сыграв 0:0, однако это максимум, что может показать на данном этапе команда из Грозного.  У нее есть проблемы в атаке, забивает только Митришев, да и то не часто. В последних семи матчах "Ахмат" отправил в ворота соперника три гола, все они на счету 25-летнего форварда. Остальные игроки молчат. "Спартак" должен реабилитироваться перед фанатами, если случится третье поражение, игроков и тренера не поймут, даже ничья вызовет вопросы.

Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 1.45, на ничью – 4.60, на "Ахмат" – 7.60.

Вячеслав Горбачев

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Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 27 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 27 36
8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Динамо Москва 27 33
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
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