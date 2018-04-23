"Спартак" встретится на своем поле с "Ахматом"

"Спартак" – "Ахмат"

Стадион: "Открытие"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Михаил Вилков

27 тур РФПЛ завершится противостоянием "Спартака и "Ахмата". Интрига в чемпионате России закручивается до предела с каждым новым матчем, лидеры теряют очки, предоставляя шанс друг другу. "Локомотив" сыграл вничью второй матч подряд и теперь у "Спартака" появляется сократить отставание от лидера до четырех очков, что правда и сами красно-белые находятся под прессингом ЦСКА и "Зенита".

Команда Карреры проиграла два матча ("Уралу" в чемпионате и "Тосно" в Кубке) и находится не в самом лучшем расположении духа. Календарь позволяет болельщикам "Спартака" надеяться на лучшее, вот только от такой команды не знаешь чего ожидать.

На бумаге красно-белые должны обыгрывать всех оставшихся соперников ("Ахмат", "Амкар", "Ростов" и "Динамо"), так как находятся в нижней части турнирной таблице, но ведь и в полуфинале Кубка "Спартак" был явным фаворитом. В итоге же за трофей будет бороться одна команда из ФНЛ и коллектив, который в низший дивизион может опуститься по итогам этого сезона.

Возможно, потеря трех очков в матче с "Уралом" и неудача в Кубке – это досадная случайность. Все решит поединок с "Ахматом", если "Спартак" уверенно победит, он включится в чемпионскую гонку, игроки могут поверить в то, что обойдут "Локомотив", если же команда Карреры потеряет очки, то рискует увязнуть в борьбе за места в Лиге чемпионов.

"Ахмат" занимает 11 место, но команда не гарантировала себе спокойную жизнь в концовке сезона. Плотность в нижней части таблице очень большая, грозненцы опережают находящийся в зоне стыков "Ростов" лишь благодаря тому, что имеют большее количество побед. Поэтому "Ахмату" необходимо цепляться за очки в каждом из оставшихся матчей, иначе можно подвиснуть на волоске и играть переходные игры.

Интересные факты противостояния:

"Спартак" выиграл 12 очных матчей в чемпионате России, "Ахмат" – 6, трижды была зафиксирована ничья.

"Ахмат" никогда не выигрывал в Москве у "Спартака".

Последние две игры против "Ахмата" на "Открытии завершились со счётом 3:0 в пользу "Спартака".

В матче первого круга "Спартак" победил 2:1.

Ориентировочные составы:

"Спартак": Селихов, Ещенко, Максимович, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Самедов, Зобнин, Промес, Ханни, Адриано.

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Швец, Родолфо, Роши, Исмаэл, Бериша, Митришев.

Прогноз на матч "Спартак" – "Ахмат":

"Ахмат" сумел сдержать "Локомотив", сыграв 0:0, однако это максимум, что может показать на данном этапе команда из Грозного. У нее есть проблемы в атаке, забивает только Митришев, да и то не часто. В последних семи матчах "Ахмат" отправил в ворота соперника три гола, все они на счету 25-летнего форварда. Остальные игроки молчат. "Спартак" должен реабилитироваться перед фанатами, если случится третье поражение, игроков и тренера не поймут, даже ничья вызовет вопросы.

Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 1.45, на ничью – 4.60, на "Ахмат" – 7.60.

Вячеслав Горбачев

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