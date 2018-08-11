"Спартак" встретится с "Анжи" в третьем туре РПЛ

"Спартак" – "Анжи"

Стадион: "Открытие"

Начало матча: 19:00

Арбитр: Кирилл Левников

"Спартак" после не самого удачного выезда в Грецию встретится в рамках чемпионата страны с "Анжи". Пока красно-белые не показывают футбол высокого уровня, команда набрала четыре очка, но при этом играет натужно. С минимальным счетом был обыгран "Оренбург", при том, что "Спартак" фактически ничего не показал в атаке. Затем во втором туре в дерби с "Локомотивом" не удалось забить ни одной из команд. В той игре интереснее смотрелся "Спартак", однако действующий чемпион пока совсем далек от своих лучших кондиций, его переигрывала даже молодежь ЦСКА.

Оценить готовность команды Карреры к сезону должен был ПАОК. Первые 15 минут добавили повода для оптимизма, "Спартак" забил два быстрых мяча, проведя две атаки. Однако затем россияне остановились, соперник же пришел в себя и еще до перерыва шокировал "Спартак", забив три мяча в ответ. В этой игре полностью провалился Комбаров, с его фланга забили два гола, также серьезную ошибку допустил вратарь Максименко, который не справился с давлением трибун. Однако самое главное, что "Спартак" ничего не показал в атаке, если не принимать в расчет два стартовых кавалерийских наскока. Луис Адриано выглядел потерянным, Промес также не впечатлял. Он в итоге не сумел забить пенальти, который подарил спартаковцам арбитр. По этой игре можно сделать вывод, что "Спартак" пока к сезону не готов. Обострилась давняя болезнь клуба - дырявая оборона, теперь же к ней добавилась и инертная игра нападающих, которые действуют сами по себе. В чемпионате страны еще можно затолкать один мяч в ворота, а потом играть исходя из результата на табло, в Лиге чемпионов же ошибки не прощают. Сумеет ли оплошностями обороны воспользоваться "Анжи"?

У махачкалинцев хватает своих проблем. Команда играет в этом сезоне в РПЛ не совсем по спортивному принципу. "Орлы" вылетели в ФНЛ, но их вернули из-за банкротства "Амкара". "Анжи" же теперь может повторить путь пермяков, так как постоянно ходят разговоры о том, что клуб из-за финансовых проблем не сумеет доиграть чемпионат. У команды на данный момент в активе три очка. В стартовом матче сезона "Анжи" по статистике полностью проиграл матч "Уралу" (1:16 по ударам), но при этом выиграл 1:0, единственный выстрел Паула Антона оказался голевым. Второй тур же расставил все по местам, "орлы" все же будут являться аутсайдерами чемпионата, в матче с "Уфой", они пропустили три мяча.

Интересные факты противостояния:

Команды провели 22 матча в РПЛ: 14 побед "Спартака", 4 – у "Анжи", 4 ничьи.

В прошлом сезоне команды сыграли в Москве 2:2, затем "Спартак" разгромил "Анжи" в Каспийске 4:1.

Последняя победа "Анжи" над "Спартаком" датирована 29 августа 2015 года (1:2).

Ориентировочные составы:

"Спартак": Ребров, Ещенко, Жиго, Кутепов, Комбаров, Попов, Фернандо, Зобнин, Ломовицкий, Зе Луиш, Промес.

"Анжи": Дюпин, Новосельцев, Чансельор, Удалый, Белоруков, Гиголаев, Рабиу, Антон, Кулик, Мохаммад, Маркелов.

Прогноз на матч "Спартак" – "Анжи":

В какой бы форме не был "Спартак", разобранный "Анжи" он должен обыгрывать. Команда Карреры может не форсировать события и выиграть лишь с минимальным счетом, так как наверняка игроки будут держать в уме предстоящий матч против ПАОКа, который состоится 14 августа.

Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 1.30, на ничью – 5.20, на "Анжи" – 11.50.

Вячеслав Горбачев

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