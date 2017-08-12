"Спартак" встретится с ЦСКА в главном дерби страны

ЦСКА – "Спартак"

Стадион: "ВЭБ-Арена"

Начало мата: 17:30

Арбитр: Владимир Сельдяков

В прошлое воскресенье "Спартак" был разгромлен в Санкт-Петербурге, пропустив от "Зенита" пять мячей, а ЦСКА на своем поле проиграл "Рубину". Теперь же обе московские команды имеют шанс реабилитироваться перед своими болельщиками, выиграв у непримиримого соперника в дерби всея Руси. После тех болезненных поражений команды также успели победить "Тосно" и "Арсенал" среди недели, однако матчи против аутсайдеров вряд ли показательны. Лишь победа в отчетной игре может уменьшить поток критики, который выливается сейчас как на ЦСКА, так и на "Спартак".

Армейцы этим летом провалили трансферную кампанию, кажется, дела владельца команды Евгения Гинера совсем плохи. Еще перед началом сезона болельщиков стали готовить к тому, что новичков ждать не стоит, хотя в прессе мелькали несколько фамилий, однако озвученные суммы трансферов вызывали лишь улыбку. ЦСКА такие деньги не платит. Раньше удавалось усиливаться свободными агентами, однако в этом сезоне команда не может подписать и бесплатных игроков. Короткая скамейка, отсутствие опыта у многих молодых игроков, а также игра на два фронта (ЦСКА уже гарантировал себе участие в групповом турнире Лиги Европы, а если удастся пройти "Янг Бойз", армейцы выступят на групповом этапе Лиги чемпионов) могут негативно сказаться на перспективах команды Гончаренко.

"Спартак" же, кажется, подхватил своеобразную "болезнь второго сезона". Возможно, команда Карреры не смогла должным образом настроиться на защиту титула. "Спартак" потерял очки в двух стартовых играх, затем выиграл в важнейшем матче у "Краснодара", однако затем ничего не сумел противопоставить "Зениту". Если же красно-белые проиграют второй принципиальнейший матч за неделю, Каррере и игрокам придется несладко. "Спартак" не испытывает таких серьезных проблем с составом, однако давление на них будет огромное. Отлично влился в коллектив Марио Пашалич. Хорват дебютировал в игре с "Зенитом", показав за полчаса стопроцентную точность передач, а затем в матче с "Арсеналом" отдал голевой пас на Промеса. Пашалич наверняка выйдет на поле в стартовом составе, чего нельзя сказать об Игоре Акинфееве. Его сменщик Помазун неудачно дебютировал, подарив два мяча "Рубину" за десять минут. "Тосно" не сумел воспользоваться отсутствием основного вратаря, однако "Спартак" – это команда совершенно иного уровня. Без Акинфеева ЦСКА будет очень трудно добиться положительного результата.

Интересные факты противостояния:

В прошлом сезоне "Спартак" дважды выиграл у ЦСКА (3:1 и 1:2)

Команды провели между собой 60 матчей: 26 побед у "Спартака", 19 – у ЦСКА, 15 раз была зафиксирована ничья.

"Спартак" в текущем сезоне еще не выигрывал на чужом поле: две ничьи и одно поражение.

Ориентировочные составы:

ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Фернандес, Щенников, Головин, Вернблум, Дзагоев, Оланаре, Витиньо.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Промес, Самедов, Глушаков, Пашалич, Попов, Зе Луиш.

Прогноз на матч:

Результат отчетной игры во многом будет зависеть от того, появится ли в стартовом составе Акинфеев. Тренерский штаб примет окончательное решение перед матчем. Если место в воротах займет Помазун, "Спаратак" наверняка воспользуется слабым звеном соперника, однако и Акинфеев – это не гарантия победы.

Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 2.40, на "Спартак" – 3.10, на ничью – 3.50.

Вячеслав Горбачев

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