"Спартак" вступил в борьбу за Азмуна

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"Спартак" вступил в борьбу за Азмуна

"Спартак" проявляет интерес к иранскому нападающему "Ростова" Сердару Азмуну, сообщает Cittaceleste.

По сведениям издания, "красно-белые" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сам форвард хотел бы перебраться в "Рубин", чтобы воссоединиться с наставником Курбаном Бердыевым. В данный момент иранец находится на сборе казанцев в Австрии, несмотря на то, что его контракт с "Ростовом" действует еще год.

Также 22-летним Азмуном интересуются "Лацио" и "Бешикташ".

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