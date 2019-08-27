"Спартак" вступил в гонку за сына Диего Симеоне

"Спартак" интересуется нападающим "Фиорентины" Джованни Симеоне. Об этом сообщает primocanale.it.

Ранее сообщалось, что футболиста хочет купить московское "Динамо", однако сам форвард отказывается от трансфера, так как не намерен играть в России.

За игрока также готовы побороться "Сампдория", "Кальяри" и "Верона". "Спартак" в свою очередь пытается убедить Симеоне перейти в стан красно-белых.

Джованни Симеоне - сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро. В Серии А он сыграл 80 матчей, забил 22 гола и сделал 11 ассистов.

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